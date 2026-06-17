7人組アイドルグループCANDY TUNEが16日、都内で「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」ギネス世界記録認定を見守った。4096機のガシャポンを1つずつ確認する場に立ち会い、メンバー7人がそれぞれ1機ずつ、最後の7機を回したという。代表して福山梨乃（28）が認定証を受け取り、「鳥肌が立っています。人生で1回あるか無いかだと思うのでとても貴重な体験ができてうれしいです」と大記録達成の重みを実感した。