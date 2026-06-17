第１０８回全国高校野球選手権三重大会の組み合わせ抽選会が１６日、津市の県総合文化センターで行われ、６２校５７チームの対戦カードが決まった。７月３日に開会式を四日市ドームで行い、１回戦は４日から４球場で始まる。日程通りに進めば、決勝は２７日に四日市市霞ヶ浦第１野球場で行われる。Ａゾーンは春の県大会で優勝し、春夏通じて初の甲子園出場を狙う昴学園、昨夏の県代表で甲子園では３回戦まで駒を進めた津田学園