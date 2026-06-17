ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１７日、サッカーＷ杯北中米大会で初出場したカボベルデについて報じた。１５日（日本時間１６日）、１次リーグ４試合が行われ、Ｈ組で初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、優勝候補のスペイン（同２位）と０―０で引き分けた。２４年欧州選手権覇者のシュート２７本の猛攻を４０歳ＧＫボジニャ（チャベス）を中心に無失点に抑え、初戦で歴史的な勝ち