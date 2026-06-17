山本美月（34）、三浦翔平（38）、伊藤英明（50）、＆TEAMのMAKI（20）が16日、都内でブランド「TOMMY HILFIGER」のイベントに登壇した。この夏に挑戦したいことを聞かれると山本は「キャンプに挑戦したい。子供のキャンプデビューにもなるといいな」と答えた。三浦は「サーフィンがしたい」。海を愛する原体験として父と初めて海に入った思い出を挙げ、「あの海で遊んだ感覚は今でも覚えています。その思いを息子にも感じさせたい