6人組グループ・SixTONESが16日、これまでのグループの軌跡を感じさせるアイテムが展示される『SixTONES STock』の取材会に登場。14日に完走したツアーについて、また展示イベントに来てほしい人物を明かしました。デビュー6周年・結成11年を迎えたSixTONES。祝福と感謝の気持ちを込めて、東京（Ginza Sony Park）と大阪にて期間限定で『SixTONES STock』を開催します。歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、