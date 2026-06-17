連載第105回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。北中米大会でじつに14大会連続のＷ杯観戦になる後藤氏が、今回は開幕戦が行なわれたエスタディオ・アステカの歴史を振り返ります。【二度のＷ杯決勝、三度の開幕戦】Ｗ杯が開幕。アメリカ、カナダ、メキシ