たぶん、恋しいこの記事の画像を見る人は多かれ少なかれ、不安や孤独、喪失感といった痛みを抱えて生きている。それらが溢れて心が決壊しないよう、自分だけの心の拠りどころを持っている人も多いだろう。家族や恋人、もしくは「推し」や好きなエンタメ作品が、それにあたるのかもしれない。そんな、しんどい毎日を生き抜くための依存――言い換えれば「愛する」という営みの多様なあり方を可笑しくも切なく伝えるのが、