アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランド「Vans」から、ブランドの原点ともいえるAuthenticにフォーカスした「Off The Wall」キャンペーン第2章がスタートしました。長年愛され続けるAuthenticの魅力を改めて掘り下げながら、新たなコレクションも登場。シンプルながら個性を引き立てるデザインは、毎日のコーディネートをより魅力的に演出してくれます。今回は注目の新作モデルと