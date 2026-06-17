【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13日・14日／サルト・サーキット）【映像】深夜のル・マンで戦慄アクシデント（実際の様子）現地13日の午後4時にスタートしたル・マン24時間レース。日付が変わろうとしていた頃にフェラーリのGT3マシンがクラッシュし、ル・マンならではの真っ暗闇の難しいコンディションが牙を剥いた。レース開始から約7時間半が経過して、あたりはすっかり暗くなっていた。照明やヘッドライトがあるとはい