2008年6月8日に東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件。日曜日の歩行者天国にトラックで突っ込んだ男が、さらに刃物で通行人らを襲撃し、7人が死亡、10人が重軽傷を負った。日本社会に大きな衝撃を与えた事件として記憶されている。【映像】加藤元死刑囚の学生時代の写真「あれ、加藤じゃん」──。逮捕された加藤智大元死刑囚の友人、大友秀逸さんはその日のニュースを見て驚いた。「まさに加藤が額から血を流して横たわるよ