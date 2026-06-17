オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が、首都・アムステルダムに到着されました。現地時間16日午後、水色の装いの両陛下はアムステルダムの中心部にある王宮に到着し、出迎えた王室府の長官らと笑顔で挨拶を交わされました。両陛下は、現地時間の13日にオランダに到着して以降、王室の城に滞在し、国王夫妻とワールドカップの「日本対オランダ」戦を観戦したり、敷地の中を散策したりして過ごされました。両陛下は17日、国賓の歓