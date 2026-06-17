プロ野球 セ・パ交流戦は16日、各地で雨天延期となっていた2試合が行われました。首位を走る西武は、阪神と対戦。先発・武内夏暉投手が6回10奪三振無失点の好投。その後もリリーフ陣が奮闘。最後は甲斐野央投手が無失点に抑え、桑原将志選手のタイムリーで挙げた1点を守り切りました。4位の日本ハムは広島と対戦し、4回に2アウト3塁のチャンスで大塚瑠晏選手がセーフティースクイズを成功させ先制点をつかむと、9回に万波中正選手