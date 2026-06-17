一宮の「出口渋滞」を解消へNEXCO中日本は2026年6月12日、名神高速上り線 一宮IC出口の車線運用を変更すると発表しました。運用開始は7月中旬頃を予定しているといいます。名神高速は、中部から関西方面にかけての大動脈を担っていますが、激しい渋滞ポイントがいくつもあり、そのひとつが一宮IC周辺です。【画像】超便利!? これが「名神高速 一宮の出口渋滞」解消工事の概要です！（13枚）特に、東京方面に向かう上り線