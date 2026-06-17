◆ チーム防御率1.53を誇った西武投手陣西武が球団史上初の交流戦優勝を果たした。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、出演した解説陣がそれぞれ交流戦の投手MVPを選出した。まず、大矢明彦氏は最終戦で先発した武内夏暉を挙げた。「特別な試合でこれだけのピッチングで勝ちを引き寄せた。相手のタイガースもセリーグ屈指の打線ですから、これを抑えて勝ったというのはチームにとっても本人にとっても大き