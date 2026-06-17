日本代表は６月14日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、強豪オランダと対戦。２度のリードを許すも追いつき、２−２のドローに終わった。試合後、取材エリアに現われたオランダの選手たちは軒並み硬い表情をしていた。逃げ切りを図ったにもかかわらず、88分に同点に追いつかれたからだ。ショックは受けているのは一目瞭然だった。 それでも、母国記者の取材に対応していた選手もいたなか、激