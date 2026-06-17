事故があったのは山口県防府市牟礼の山陽道下り、徳山西インターチェンジと防府東インターチェンジの間で、16日午後10時30分ごろ乗用車が工事規制車両に衝突しました。この事故で、乗用車と工事規制車両が炎上。火は、1時間後に消し止められましたが、乗用車の車内から1人の遺体が発見されました。現場は、見通しの良い直線で工事に伴う規制が行われていました。現在、警察が事故の原因を調べています。この事故で山陽