【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比11銭円安ドル高の1ドル＝160円42〜52銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1603〜13ドル、186円22〜32銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を17日に控えて様子見ムードが強く、値動きは限られた。