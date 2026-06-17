歌手でタレントのあのが16日、都内で「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（追崎史敏監督、26日公開）の公開直前イベントに登壇した。宣伝隊長を務めており「令和にケロロが帰ってくるということで、音楽も一緒に楽しんでいただけたら」。オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」をお笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）と一緒に歌唱した。ケロロ軍曹役の声優渡辺久美子、タママ二等兵役の