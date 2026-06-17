元NMB48の白間美瑠が、16日発売の『漫画アクション』No.13（双葉社）の表紙と巻頭グラビアに登場した。夏の訪れを感じさせる爽やかなグラビアで、鍛え上げられた美しいスタイルを披露している。【表紙カット】妖艶な表情で美ボディ披露 “オトナみるるん”誌面では、「君といると、胸がドキドキして、カラダも空気も暑くなってくる。夏はもう少し先だけど、気分はもう浮かれっぱなしなんだ」というコンセプトのもと、白間の自