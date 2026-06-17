バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。高嶋は自身が小学生の時、先生を「センコー」と呼ぶなどのガキ大将だったことを回顧。バイオリンを始めたきっかけも「口もちょっと悪くて、ウチの母がこのままじゃ、ウチから加害者と被害者が出ると。何か、この子に