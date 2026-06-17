フランス―セネガル試合終了間際、チーム3点目のゴールを決め祝福されるフランスのエムバペ（10）＝ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第6日は16日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場などで行われ、前回大会準優勝のフランスがセネガルに3―1で勝ち、白星発進した。前回覇者アルゼンチンはアルジェリアと対戦。イラクはノルウェーと顔を合わせる。