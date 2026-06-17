きのう、群馬県や埼玉県で最大震度5弱を観測する地震がありました。群馬県で2人がけがをしています。きのう午後7時46分ごろ、震度5弱の地震を観測したのは、群馬県の太田市と千代田町、埼玉県の加須市、本庄市、美里町です。震源は茨城県南部で、深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。群馬県によりますと、県内の10代の男性と20代の女性が自宅で転倒して軽いけがをしました。また、北陸新幹線と上越