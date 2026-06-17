フリーアナウンサー・森香澄（31）が16日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）に色気を感じた瞬間を明かした。今回はお笑いタレントのビビる大木と劇団ひとりの2人をゲストに迎えて人気企画「6連単！ぴったり当てたら100万円」が放送された。最初に予想したのは「女性タレントが選ぶ大人の色気を感じるのは誰?ランキング」で、朝日奈央