アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受けて「今後はもっと簡単になる」と述べ、協議の先行きに楽観的な見方を示しました。アメリカトランプ大統領「イランとの合意はまとまり、成功するはずだ。第2段階に移るが、今後はもっと簡単になるだろう」トランプ大統領は16日、このように述べ、今後のイランとの協議に楽観的な見方を示しました。また、署名を済ませた覚書について「記者会見し