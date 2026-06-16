「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」が、絵画の名作から着想を得た「巨匠のブラ」シリーズの新作として、喜多川歌麿の代表作「ポッピンを吹く女」をモチーフにしたランジェリーを発売する。6月17日から公式オンラインストアなどで取り扱う。【画像をもっと見る】「巨匠のブラ」シリーズでは、巨匠たちの名画をテーマにランジェリーをデザイン。これまでフィンセント・ファン・ゴッホ（Vincent Willem van Gogh）の「ひまわり」や