「スワロフスキー（Swarovski）」の創業130周年のテーマ「130 Years of Joy -130年の喜び-」を記念したコラボレーションコレクション「スワロフスキー クリエイターズ ラボ（Swarovski Creators Lab） コレクション」から、「フォーティーセブン（47）」、MLBとのコラボレーションキャップを発売した。Swarovski 銀座、大阪をはじめとする22店舗およびスワロフスキー公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】