本日6月17日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、「全国ご当地アナウンサー大賞」2時間スペシャル。若手からベテランまで、選りすぐりの日本テレビ系ご当地アナウンサーがスタジオに集う。ゲストは竹内涼真、羽鳥慎一、神田愛花ら。進行は日本テレビの水卜麻美アナウンサーが務める。「全国ご当地アナウンサー名鑑」には、気になる特徴を持つ個性豊かなアナウンサーたちが続々登場