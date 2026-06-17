漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。決勝戦のMCは昨年に続き、かまいたちと橋本環奈が務めることが決定！決勝戦の模様は、7月20日（月・祝）よる7時〜10時4分 日本テレビ・読売テレビ系全国ネットにて3時間生放送でお届けする。そして、決勝に進むファイナリスト8組が今夜ついに決定！きょう6月17日（水）午後8時30分から日テレ公式Y