高市首相の肝いり政策の1つ、いわゆる「国旗損壊罪」を新設する法律案が、自民党・日本維新の会・国民民主党・参政党の4党によって共同提出され、今の国会で成立する公算が大きくなりました。もし成立すれば、日の丸を損壊する行為などが場合によっては「犯罪」となり、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科される可能性があります。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。■お子様ランチの日の丸は処罰の「対