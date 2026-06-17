プロ野球 セ・パ交流戦は16日、各地で雨天延期となっていた2試合が行われました。セ・リーグ2位の阪神は、西武と対戦。先発・才木浩人投手は4回まで無失点とするも、5回に先頭打者からヒットを許します。ここから送りバント、タイムリーで先制点を献上。これが決勝点となりました。才木投手は6回までを投げ、6被安打、6奪三振で1失点でした。打線は初回から安打を重ねるも得点とはならず。阪神はヤクルトと入れ替わり3位に転落です