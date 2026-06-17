◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)女子ネーションズリーグ(NL)は第2週が現地17日から各地で行われます。第1週、世界ランク4位の日本はフランス(同14位)、ウクライナ(同16位)、ドイツ(同11位)、カナダ(同10位)に対し、4戦全勝と順調な滑り出しを見せました。世界ランク2位のブラジルと日本だけが全勝をマークしています。4試合では、和田由紀子選手がチームトップ