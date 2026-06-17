北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は16日（日本時間17日）、1次リーグI組で優勝候補フランスが初戦でセネガルと対戦。FWエムバペが2得点を決め、3-1で白星発進した。後半アディショナルタイムには衝撃のゴラッソ。日本時間の午前6時に生まれた一撃に、目覚めの日本のサッカーファンからどよめきが止まらない。時計の針は午前6時を指していた。後半アディショナルタイム5分でセネガルに1点を返され、2-1と迫られ