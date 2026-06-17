北中米W杯1次リーグI組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のフランスが16日（日本時間17日）、セネガルと対戦した。後半にPKの有無を巡る微妙な判定があったが、VARの結果、ファウルなし。海外でも様々な声が上がった。スコアが動かないまま迎えた後半13分。右サイドを突破したエムバペが、ペナルティーエリア内で倒されたように映った。ファウルならPKのシーンだ。VAR介入の末、アリレザ・ファガニ主審のオ