北中米W杯1次リーグI組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のフランスが16日（日本時間17日）、セネガルと対戦した。0-0の後半13分、フランスFWキリアン・エムバペが倒されたように見えたが、ファウルなし。DAZNで解説を務めた元日本代表は、この判定を「素晴らしい」と評した。スコアが動かないまま迎えた後半13分。右サイドを突破したエムバペが、ペナルティーエリア内で倒されたように見えた。ファウルならP