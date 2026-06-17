7月8日スタートの比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）のキャスト陣がクランクイン。比嘉が「このチームだったら絶対良い作品を作れるという確信を抱けたので、これからの撮影がすごく楽しみです」と期待を寄せた。【写真】ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主演の比嘉愛未本作は、華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカ