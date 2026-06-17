２０日の函館５Ｒで白毛馬スノーウィスパーがデビューを予定している。父ニューイヤーズデイ、母ブチコの血統で、２１年桜花賞などＧ１・３勝を挙げたアイドルホースのソダシや、５月に不慮の死を遂げたマルガの半妹。祖母シラユキヒメから広がった“華麗なる白毛一族”の新たなヒロイン候補に注目だ。アイドルホース候補が、北の大地で第一歩を踏み出す。白毛のスノーウィスパーが、２０日函館の２歳新馬（牝馬限定、芝１２０