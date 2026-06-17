去る5月26日、慶應義塾大学教養研究センター（日吉キャンパス・横浜市）がアーチ株式会社の寄付により開講している講座「エンターテインメントビジネス論：日本アニメの次の10年を展望する」の教壇に、数々のヒット作を手掛けてきたアニメーション監督・谷口悟朗氏が登壇した。『プラネテス』『コードギアス 反逆のルルーシュ』、そして大ヒット作『ONE PIECE FILM RED』、今年の話題作『パリに咲くエトワール』に至るまで、常に