三重県四日市市で16日未明、飲酒運転で原付に追突する事故を起こし男性にケガをさせたにも関わらず逃走したとして、45歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは自称・配管工の舛井俊文容疑者(45)です。舛井容疑者は16日午前0時すぎ、四日市市松原町の国道1号の交差点で、酒を飲んで乗用車を運転し赤信号で停止中だった原付バイクに追突し、運転手の男性にケガをさせてそのまま逃げた疑いが持たれています。