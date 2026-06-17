〈初代『FF』の販売本数は『ドラクエ』の3分の1以下だった…それでも“最強のライバル関係”が生まれた意外なきっかけ〉から続くプレイステーション全盛期の2000年に発売され、国内417万本という大ヒットを記録した『ドラゴンクエスト7』。しかし、当時のファンの中には、フル3Dで革新的な映像美を見せつけた『FF7』などと比べ、「期待したほどすごくない」と“停滞”を感じた人も少なくなかった。【写真】この記事の写真を見る