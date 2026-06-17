〈「3DCG化の最大のメリットをあえて捨てた“損な仕様”」…『ドラクエ7』が『FF7』に比べて残念なグラフィックと評価されがちだった理由〉から続く2002年11月、ゲーム業界のみならず日本中を激震させた「スクウェアとエニックスの合併」。当時エニックスの新入社員だった一人が『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか？』（イースト・プレス）の著者渡辺範明氏だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）氏は社