日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【画像】金融庁人事の行方は……◆◆◆金融庁の最適配置は？金融庁の事務方トップの去就に、金融業界から熱い視線が送られている。昨夏に就任した伊藤豊長官（平成元年、旧大蔵省）は、財務省から金融庁への転籍時から長官就任が確実視され、「数年に一度の大物長