豊臣秀吉の政権は彼の死後、驚くべき速さで崩壊へと向かった。歴史学者の本郷和人氏はその遠因には、秀吉の「個」を重んじる能力主義と「武士の常識」との決定的なズレがあると指摘する。本郷氏の最新刊『インテリジェンス関ヶ原』（文春新書）から一部抜粋してお届けする。◆◆◆トップを支える人材集団が手薄豊臣政権の弱点が「後継者」であることは、当時から誰の目にも明らかでした。秀吉の死の時点で、後継者と呼べるの