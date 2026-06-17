歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）が、きょう17日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り＆100円ショップ・プチプラを愛する女2時間SP」（後9：00）内「初夏の愚痴祭り」ブロックにSPゲストとして出演する。【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット同ブロックでは、ジェジュンをSPゲストに迎え、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、宇垣美里、ハシヤスメ・アツコ、細