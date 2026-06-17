◇W杯北中米大会1次リーグI組セネガル1―3フランス（2026年6月16日イーストラザフォード）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第1戦は16日（日本時間17日）、セネガル（FIFAランク16位）が前回準優勝のフランス（同2位）に1―3と敗れ黒星発進。02年日韓大会以来24年ぶりの再戦を落とし、フランスとの通算対戦成績を1勝1敗とした。“世紀の番狂わせ”として世界に衝撃を与えた02年日韓大会以来の開幕戦（○1