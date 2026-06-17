20代の終わり、突如テレビの世界へ飛び込むことになった阿川佐和子さん。待っていたのは、取材が気に入らないと生放送中であっても机をガンガン叩き出す「スパルタなボス」の怒声だった。半泣きになりながら、若き日の彼女が厳しい現場で学んだこととは？最新刊『年とる力』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）阿川佐和子さん©文藝春秋◆◆◆