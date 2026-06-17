サカナクションの山口一郎と5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、話題の「夜の踊り子」ダンスで共演し、ファンの注目を集めている。【動画】滅ポーズも！M!LK×サカナクション山口一郎「夜の踊り子」M!LKは16日までに公式TikTokを更新し、「サカナクション 山口一郎 さんと夜の踊り子踊らせていただきました」とキャプションを添えて動画を公開。13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の会場で撮影されたとみられるも