WOWOWとNTTドコモは16日、映像配信サービス「Lemino」のコンテンツ拡充と競争力強化を目的とした資本業務提携を発表した。吸収分割により、今後「Lemino」は両者が共同で出資する合弁会社の下で運営される。 WOWOWが設立する新会社に対し、NTTドコモが「Lemino」の事業を移管し、その対価として新会社の株式が譲渡される。その後、NTTドコモからWOWOWへ新会社株式の一部が譲渡されることで、新会社は最終的にWOWOW