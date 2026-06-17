日記が続かない......。新しい年や、誕生日、心機一転したいと思ったときに、真新しい日記帳を買い求めて、その日あった出来事や感想を丁寧に書きつづる。でも、気がつけば空白のページが続き、いつしか日記帳は机の片隅に追いやられて、ホコリをかぶってしまう……。このような経験、あなたにもありませんか。本記事では、新刊『人日記1日1分、会った人の名前を書く』（内山厳・著）から、6月から始められる、驚くほどラクに続