「鉄」は、私たちが生きていくのに欠かせない必須ミネラル。女性は月経などで鉄分が不足しがちなため、特に日頃から鉄分を意識した食事を心掛けることが大切だ。ただし、一緒に摂ると、せっかくの鉄の吸収を“邪魔”するものがあるという。日々の食生活を整えるコツを多数収録した『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さんに解説してもらう。鉄が不足したとき体に起こる