毎試合後にメキシコからの入国を余儀なくされるイランの面々(C)Getty Imagesやはり、と言うべきか。目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているイラン代表の置かれた状況は、他の47チームよりも過酷だ。【写真】「かげちゃん可愛い〜」影山優佳が日本代表ユニで笑顔満開の様子をチェック現地時間6月15日にグループリーグ初戦で、ニュージーランド代表と対戦したイランは、2度のビハインドを背負いながら2-2で引き